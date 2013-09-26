دعم إماراتى بمئة مليون دولار لتمويل مشاريع للطاقة النظيفة فى المغرب

أعلنت الإمارات، الأربعاء، تقديم دعم مالى للمغرب بمائة مليون دولار لتمويل مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وذكرت الوكالة أن ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد الـنهيان أمر "بتقديم دعم مالى للمملكة المغربية الشقيقة قدره 100 مليون دولار لبناء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح فى عدد من القرى والمناطق تخدم المشاريع التنموية".

وبحسب الوكالة، "سيستفيد من هذه المبادرة سكان القرى والمناطقة المغربية فى تطوير المشاريع التنموية والاجتماعية والاقتصادية من خلال إقامة محطات توليد الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجى أعلنت إقامة شراكة إستراتيجية مع مملكة المغرب وبرنامجا لدعمها ماليا فى مشاريع التنمية بقيمة خمسة مليارات دولار على خمس سنوات، وأطلقت دول الخليج برنامجا مماثلا مع الأردن.