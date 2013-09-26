مسلحون يهاجمون مركزا للشرطة ومعسكرا للجيش الهندي في كشمير

قالت الشرطة الهندية إن مسلحون هاجموا مركزا للشرطة الهندية في ولاية جامو وكشمير قرب الحدود مع باكستان، الخميس، وقتلوا أربعة أشخاص ثم هاجموا في وقت لاحق معسكرا للجيش، ومازال اشتباك بالأسلحة النارية تجري الآن.

وقال راجيش كومار، المفتش العام للشرطة في جامو: «خطف المسلحون شاحنة بعد الهجوم على مركز الشرطة وقادوها نحو مدينة جامو ونفذوا هجوما أخر على معسكر (ميسار) التابع للجيش على طريق (دلهي-جامو) السريع قرب بلدة سامب».

وأضاف: «المسلحون الآن داخل المعسكر وإطلاق النار مازال مستمرا، وقام المسلحون بإطلاق الرصاص على فرد من الجيش كان يحرس المعسكر».

وتواجه الهند منذ 1989 تمردا في الجزء الخاضع لسيطرتها في منطقة كشمير التي تسكنها غالبية مسلمة ودأبت على إتهام باكستان بدعم المسلحون الذين يقاتلون الحكم الهندي.