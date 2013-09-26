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محافظ البحيرة يطالب بإحياء مشروع "البتلو" لضمان استقرار أسعار اللحوم

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محافظ البحيرة يطالب بإحياء مشروع "البتلو" لضمان استقرار أسعار اللحوم محافظ البحيرة يطالب بإحياء مشروع "البتلو" لضمان استقرار أسعار اللحوم

شدد الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، على ضرورة إحياء مشروع "البتلو" على مستوى المحافظة بالتعاون مع أحد البنوك، وتطوير مشروع وادى النطرون للتسمين وإنتاج الألبان باعتبارهم من المشروعات القومية التى تحقق الأمن الغذائى وتضمن استقرار اللحوم بالأسواق وعدم ذبح العجول الصغيرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ البحيرة، مع ممثلى بنوك؛ الإسكندرية والتنمية والائتمان الزراعى ومديرى مديريات الزراعة والتموين والطب البيطرى، وبحضور المهندسة أحلام عبد العال، السكرتير العام ومحمد الصيرة السكرتير العام المساعد.

وأكد "هدهود" ضرورة عمل ربط بين المربى الصغير والمزارع الكبرى، وتفعيل قروض بنك التنمية، لتمويل مشروع المربى الصغير بفائدة 7% والتنسيق مع وزارة لتخفيض سعر النخالة إلى 1700 جنيه للطن.

وأشار محافظ البحيرة إلى ضرورة وضع الضمانات اللازمة للمربى الصغير لعدم استخدام القروض لغير الأغراض المخصصة لها، وكذا معاينة المواقع قبل عملية الشراء والإشراف عليها ومتابعتها من خلال لجنة مشكلة من الزراعة والطب البيطرى، لتحفيز وتشجيع المربى الصغير على توريد 20% على الأقل من عدد الرؤوس التى قام بتربيتها إلى مشروع عاداه بسعر السوق.

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مصر 365

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