تربية شمال المدينة تطلق «المرسم الحر»

مهل العوفي (المدينة المنورة)

نظم مكتب التربية والتعليم شمال المدينة المنورة برنامج (المرسم الحر)، وذلك ضمن فعاليات المنطقة للاحتفاء باليوم الوطني للمملكة (83)، حيث أقيم البرنامج في مدرسة أبي نصر التمار الابتدائية بمشاركة العديد من مدارس المرحلة الابتدائية.وتخلل البرنامج حضور مدير المكتب عبدالرحمن بن سعد الهزاني الذي اطلع على المعروضات واستمع إلى شرح الطلاب ومناقشتهم في ما احتوته لوحاتهم من مفاهيم ورمز فنية، بعد ذلك تم توزيع شهادات الشكر والتقدير على المدارس المشاركة، كما تم التقاط الصور التذكارية، وقد تم الاحتفال بحضور مشرف التربية الفنية الأستاذ هشام مفتي ومدير المدرسة الأستاذ زين العابدين عشقي وعدد من المعلمين.