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«الشؤون الإسلامية» في دبي تعتمد بعثة الحج الرسمية

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«الشؤون الإسلامية» في دبي تعتمد بعثة الحج الرسمية «الشؤون الإسلامية» في دبي تعتمد بعثة الحج الرسمية

أصدر الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي قرارا إداريا بتشكيل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي هذا العام والتي يبلغ قوامها 65 حاجا.

وأكد المدير العام أن الاستعدادات الخاصة بتسهيل وإنجاح مهمة البعثة سواء داخل الدولة أو في الأراضي المقدسة قد اكتملت، وذلك وفق البرنامج الزمني المعد سلفا من قبل الدائرة من أجل إتمام مناسك الحج على أكمل وجه، مشيدا بالتعاون القائم مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة صحة دبي ومؤسسة مطارات دبي الدولية وطيران الإمارات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لدورها في تسهيل مهمة البعثة.

وحث المدير العام جميع أفراد البعثة على الالتزام التام واتباع التعليمات الخاصة بإدارة البعثة، لا سيما الإرشادات الطبية والصحية.

ومن جانبه، أشار مروان الشحي مدير إدارة الشؤون القانونية رئيس البعثة إلى أن البعثة المتجهة إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية لهذا العام 1434 هـ لأداء فريضة الحج في 6 أكتوبر المقبل تشتمل على رئيس ونائب وواعظين و12 إدارياً من بينهم طبيب و13 من موظفي الدائرة ممن لم يسبق لهم الحج، كما اشتملت البعثة على 36 شخصاً من موظفي دوائر حكومة دبي المختلفة، جميعهم لم يسبق لهم الحج.

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