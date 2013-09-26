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مبنى مدرسي بتكلفة 12 ملياراً

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مبنى مدرسي بتكلفة 12 ملياراً مبنى مدرسي بتكلفة 12 ملياراً

 محمد علي السبيعي (الخرمة)

استغرب عدد من سكان حي المحمدية بمحافظة الخرمــــــــة الرقم الخرافي المسجل في لوحة وضعها مقاول مشــــــروع مبنى مدرســـــــة ابن تيمية الابتدائيـــــة، وقالـــــــوا لـ«عكاظ» إنــــــه من غير المعقـــــــول أن تبلغ تكلفـــــــة المشــــــروع 12 مليارا و496 مليونا و243 ألف ريال، مشيرين إلى أن تكلفة المبنة المدرسي لا تتجاوز في العادة 10 ملايين ريال.وتساءلوا عن دور إدارة التربية والتعليم بمتابعة أرقام التكلفة التي تسجل في اللوحات التي يضعها مقاولو مشاريع التعليم.واعترف مصدر في شركة المقاولات المنفذة لمشروع ابتدائية ابن تيمية بالخطأ الذي ارتكبته الشركة ووعد «عكاظ» بتصحيحه وإيضاح الرقم الحقيقي لتكلفة المشروع لكنه لم يفِ بوعده رغم اتصالاتنا المتكررة عليه.

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