المشاركون في «إجازتي سعودية» يحتفون بيوم الوطن

محمد سعيد الزهراني (الطائف)
احتفل المشاركون في برنامج «إجازتي سعودية» التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والآثار في نسختها الثانية بالطائف باليوم الوطني للمملكة، وسط أجواء غائمة في مركز الشفا السياحي، وعلى إيقاعات العرضة السعودية.وقدموا الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على دعمه لإقامة البرنامج في عاصمة المصائف العربية، ما أكسبه الكثير من الحضور في ظل ثراء هذه المحافظة بالكثير من المقومات والإمكانات التي تساعد على نجاح أي برنامج سياحي. وأشاروا إلى أن تجربتهم كانت إضافة مهمة في حياتهم بعد أن نظموا العديد من البرامج والنشاطات للعائلات والمجموعات الشبابية في مواقع مختلفة من هذه المدينة السياحية العريقة. ثم تناول الجميع المأكولات الشعبية وشاركوا في الرقصات الوطنية. واختتم البرنامج فعالياته السياحية بعد زيارات حافلة للمواقع التراثية والسياحية والحضارية، حيث قام المشاركون في اليوم الأخير بزيارة لسوق البلد القديم وبرحة قزاز، ومشاهدة أقدم محلات بيع العسل والورد الطائفي، والعود والبخور، والتمور والأجبان البلدية، والحلوى المحلية. وزارت العائلات والمجموعات الشبابية مسجد عداس الأثري بحي المثناة والبستان المحيط به، ومسجد الكوع والذي ضمته الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى آثار الطائف القديمة بهدف المحافظة عليه. وتوجه المشاركون بعد ذلك لزيارة سد عكرمة (أول سد حديث في المملكة) والذي تم إنشاؤه عام 1375هـ في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله، وقدم المرشد السياحي أحمد الجعيد معلومات ضافية عن المواقع التراثية والأثرية للزوار. وقامت المجموعات الشبابية بجولة في منطقة الهدا حيث اطلع المشاركون على العديد من المنازل التراثية القديمة، والحصون الحجرية التي مازالت صامدة في المرتفعات، والآثار التي تحتضنها منطقة الهدا، ثم قام الشباب بجولات حرة في متنزهات الهدا والتي تتميز بإطلالتها الفريدة، وتنوعها الطبوغرافي في ظل الجغرافية المتباينة لهذه المنطقة السياحية الشهيرة.