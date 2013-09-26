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الجامعة الأمريكية تطلق أول شركة بمصر لمحاربة الأمراض المتوطنة

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الجامعة الأمريكية تطلق أول شركة بمصر لمحاربة الأمراض المتوطنة الجامعة الأمريكية تطلق أول شركة بمصر لمحاربة الأمراض المتوطنة

تعقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل، لإطلاق أول شركة صناعية تكنولوجية، هى شركة "دى-كيميا" التى ستقدم طرقا جديدة ومناسبة من الناحية المادية، وفعالة أيضا لفحص وتشخيص أمراض عديدة.

وستبدأ الشركة بالتركيز على تشخيص مرض الكبد الوبائى "فيروس سى" الذى يهدد حياة 170 مليون شخص حول العالم، وتعتبر هذه المبادرة من الجامعة، هى الأولى من نوعها فى ، لتحويل بحث علمى وتكنولوجى من معمل الجامعة إلى الأسواق.

وسيناقش المؤتمر المبادرة الجديدة للجامعة والمنتج الجديد الذى من شأنه الإسهام فى الحد من انتشار بعض الأمراض المتوطنة والفتاكة، والتى تؤثر فى حياة الإنسان ليس فى مصر فحسب، بل فى العالم بأسره، كما سيناقش المؤتمر أيضاً دور مؤسسات التعليم العالى فى النهضة بالبحث العلمى، وأثر ذلك على المجتمع.

و يتحدث فى المؤتمر الدكتورة ليسا أندرسون -رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة- والدكتور عمرو شعراوى -المدير الأكاديمى بالجامعة- والدكتور عمرو سلامة -مستشار الجامعة- والدكتور حسن عزازى -أستاذ الكيمياء بالجامعة وكبير العلماء ورئيس شركة دى-كيميا- والدكتور كريم حسين، رئيس مجلس إدارة شركة دى-كيميا، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، نائب المدير الأكاديمى لشئون الأبحاث بالجامعة.

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مصر 365

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