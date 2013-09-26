إغلاق مطبخ اللحم الدامي في القريات

عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أغلقت صحة البيئة في بلدية محافظة القريات أحد المطاعم لمخالفاته الصحية في جوانب النظافة وصحة العاملين وتمثلت المخالفات في قيام عامل بتحضير اللحم المحتوي على كثير من الدماء أثناء الطبخ مع طبخ الطماطم الفاسدة وعدم الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية ووضع الطحين وبعض أغراض الطبخ على الأرض وعدم تنظيف الأدوات. وبعد فحص الزيت تبين انه منتهي الصلاحية وأنه استهلك للطبخ بما فيه الكفاية.وأوضح لـ«عكاظ» رئيس قسم صحة البيئة في بلدية القريات عبدالعزيز المساعد أن البلدية كثفت جولاتها الصباحية والمسائية على المحلات التجارية والمطاعم ومحلات الخضار وغيرها. وأكد المساعد أن البلدية ما زالت تواصل جولاتها حسب الخطة الموضوعة.