أخبار عاجلة

البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إغلاق مطبخ اللحم الدامي في القريات

Google+ Print
إغلاق مطبخ اللحم الدامي في القريات إغلاق مطبخ اللحم الدامي في القريات

 عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أغلقت صحة البيئة في بلدية محافظة القريات أحد المطاعم لمخالفاته الصحية في جوانب النظافة وصحة العاملين وتمثلت المخالفات في قيام عامل بتحضير اللحم المحتوي على كثير من الدماء أثناء الطبخ مع طبخ الطماطم الفاسدة وعدم الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية ووضع الطحين وبعض أغراض الطبخ على الأرض وعدم تنظيف الأدوات. وبعد فحص الزيت تبين انه منتهي الصلاحية وأنه استهلك للطبخ بما فيه الكفاية.وأوضح لـ«عكاظ» رئيس قسم صحة البيئة في بلدية القريات عبدالعزيز المساعد أن البلدية كثفت جولاتها الصباحية والمسائية على المحلات التجارية والمطاعم ومحلات الخضار وغيرها. وأكد المساعد أن البلدية ما زالت تواصل جولاتها حسب الخطة الموضوعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية