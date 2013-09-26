التوقيع على عقود مشاريع بلدية بـ 42 مليوناً بجازان

وقع أمين منطقة جازان المهندس عبدالله بن محمد القرني عقودا لعدد من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة بتكلفة إجمالية 42.358.181 ريالا، مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، التي تعنى بتنفيذ بعض الخدمات، وذلك في إطار حرص الأمانة على إنجاز المشاريع التي تخدم الصالح العام وتوفر أكبر قدر من الخدمات للمواطنين والمقيمين في مختلف المجالات.وأوضح القرني أن العقود اشتملت على مشروع إنشاء الحدائق والساحات وممرات المشاة ببلدية القفل بتكلفة 3.167.620 ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالطوال بتكلفة 2.730.843 ومشروع حماية القرى من زحف الرمال وإزالة الكثبان الرملية بالموسم بتكلفة 1.299.990 ومشروع سفلتة ورصف وإنارة للأمانة والبلديات بهروب بتكلفة 1.374.987 ومشروع إنشاء حدائق وساحات وممرات مشاة بهروب بتكلفة 3.352.145 ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالعالية بتكلفة 6.500.030 ومشروع تحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات بضمد بتكلفة 485.870 ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالشقيق بتكلفة 11.994.927 ومشروع إنشاء مبنى بلدية الموسم بتكلفة 8.297.107 ومشروع تحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات بضمد بتكلفة 589.862 ومشروع سفلتة ورصف وإنارة للأمانة والبلديات بضمد بتكلفة 2.144.800 ومشروع إنشاء منتزه فيفا العام بتكلفة 420.000.