انهيار صخري بعقبة «حزنة» ببلجرشي

خالد ظهران (بلجرشي)

تسببت الأمطار المتوسطة التي شهدتها عقبة «حزنه» البارحة الأولى في انهيار صخري على طريق الملك عبدالله في بلجرشي، أغلق أحد مسارات العقبة باتجاه بلجرشي.وعبر الأهالي عن مخاوفهم من العقبة التي تشكل خطرا على حياة العابرين، رغم الفرحة بافتتاحها لاختصارها المسافة إلى المخواة.وقال أبو سارة إن العقبة تحتاج صيانة مستمرة خاصة في المواقع التي تشهد تساقط الصخور.وبين حمود حاظر الخثعمي أن من يعبر العقبة يده على قلبه خوفا من حدوث كارثة لا تحمد عقباها.وطالب عبدالله الحمراني ومحمد ابو ناصر وصالح بارود وأحمد حاوي وهاشم خالد وفيصل عبدالله، المختصين بسرعة معالجة الوضع بهذه العقبه وازالة الخطر للحفاظ على ارواح العابرين.من جانبه، أوضح مدير ادارة الطرق والنقل بمنطقة الباحة المهندس عادل بن عبدالله محمد فلمبان أن أي انهيار يباشر في حينه بإزالته من قبل فرق الصيانة الموجودة بنفس الموقع طوال الـ24 ساعة، وقال إن التنسيق قائم مع دوريات المرور لإغلاق العقبة وقت هطول ا?مطار بصفة مستمرة، مشيرا الى ان مشروع صيانة كاملا مقررا للعقبة سيبدأ به المقاول قريبا بإذن الله لعمليات ازالة المواقع الخطرة والتوسعة والجدران ا?حترازية، مبينا ان الطريق سيقفل نهائيا خلال مشروع الصيانة وسيفتتح بعد ا?نتهاء من جميع ا?عمال، مبينا أن مشروع الصيانة لهذه العقبة وعقبة الملك خالد بزهران تبلغ تكلفته ما يقارب 30 مليون ريال.