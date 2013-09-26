35 معلما في دورة الإنعاش القلبي بجازان

خالد شريفي (جازان)

نفذ النشاط الاجتماعي بتعليم جازان وبالتنسيق مع مركز تطوير المهارات الفنية بصحة جازان أمس الأول برنامجا تدريبيا استهدف رواد النشاط بمدارس التعليم العام، وذلك في حقيبة تدريبية بعنوان (طرق الإنعاش القلبي الرئوي والسبل الأساسية للمحافظة على الحياة)، وذلك بقاعة المؤتمرات بإدارة التدريب والابتعاث بصحة جازان بمقر مستشفى الملك فهد المركزي وبحضور 35 معلما.كما حضر البرنامج مدير إدارة النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان نايف بن محمد عطيف والدكتور خالد بن يحيى عطيف مدير مركز تطوير المهارات الفنية بصحة جازان ومدير إدارة التدريب والابتعاث بصحة جازان إبراهيم النعمي.واستهدف البرنامج في مرحلته الأولى رواد المدارس التابعين لمكتبي التربية والتعليم بوسط جازان والعارضة، وذلك وفق منطلق استشعار المسؤولية المجتمعية ونشر ثقافة الوعي الصحي وأهمية إلمام المجتمع المدرسي بأساليب الإسعافات الأولية.وتضمن البرنامج التدريبي التعرف على طرق التعامل مع حالات الاختناق وعلى وجه الخصوص ما كان منها بسبب جسم دخيل على جسم الإنسان، كالقطع المعدنية أو المكسرات أو غيرها، مبينا الأساليب الصحيحة لمختلف الفئات العمرية من الجنسين. كما تم تدريب رواد النشاط الطلابي على أساليب الإنعاش القلبي والرئوي والطرق السليمة للتعامل مع مختلف الفئات.يذكر أن البرنامج سيستهدف في مرحلته الثانية رواد النشاط بمكتب التربية والتعليم بأبي عريش ومكتب التربية والتعليم بأحد المسارحة والحرث ومكتب التربية والتعليم بصامطة.