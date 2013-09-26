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بالصور.. المعهد المصرى الديمقراطى يفتتح فصلين لمحو الأمية فى أسوان

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بالصور.. المعهد المصرى الديمقراطى يفتتح فصلين لمحو الأمية فى أسوان بالصور.. المعهد المصرى الديمقراطى يفتتح فصلين لمحو الأمية فى أسوان

افتتح المعهد المصرى الديمقراطى بأسوان، أمس الأربعاء، فصلين جدد ضمن برنامج المعهد لمحو الأمية، ليصل عدد فصول محو الأمية التى افتتحها المعهد منذ بداية مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، إلى 6 فصول بثلاث قرى وهم؛ "الأعقاب" و"أبو الريش" و"الكوبانية".

وأكدت أمنية معتصم، مدير المعهد المصرى الديمقراطى، أن المادة العلمية المقدمة بفصول محو الأمية التابعة للمعهد تتكون من ثلاثة مناهج، المنهج الأول "أتعلم أتنور" فى القراءة، والثانى فى الحساب، والثالث مادة تثقيفية مكونة من مصطلحات سياسية وعامة.

وأوضحت معتصم، أن افتتاح فصلين جديدين لمحو الأمية بـ"الكوبابنة" يعد استكمالاً لخطة عمل فريق مصرية حرة، والذى يهدف إلى دعم المرأة المصرية بشكل عام، والمرأة فى المناطق المهمشة وخاصة القرى بالصعيد.

وأضافت مدير المعهد المصرى الديمقراطى، أن حرية المرأة تبدأ بتعلمها، واكتسابها قدر من الثقافة والمعرفة، بجانب قدرتها على القراءة والكتابة.

وقدمت أمنية معتصم، الشكر لرئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسوان، لمساندته للمشروع والمتابعة المستمرة مع فريق العمل.

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