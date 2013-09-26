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"المصريين الأحرار" بالإسماعيلية ينظم مشروعا لتشغيل الشباب بالتل الكبير

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"المصريين الأحرار" بالإسماعيلية ينظم مشروعا لتشغيل الشباب بالتل الكبير "المصريين الأحرار" بالإسماعيلية ينظم مشروعا لتشغيل الشباب بالتل الكبير

قال الدكتور إبراهيم شوقى، المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية، إن الحزب نظم إجراء مقابلات لشباب وفتيات "التل الكبير" لتشغيلهم فى إحدى الشركات الكبرى لتصنيع السيارات بالصالحية فى مقابل امتيازات خاصة بالوظيفة، وذلك فى إطار خطة الحزب بالإسماعيلية الموضوعة لمركز ومدينة التل الكبير، والتى تشمل دورات تدريبية وتثقيفية متنوعة ودورات فى لغة الإشارة ومشروع لتشغيل الشباب.

وأوضح شوقى، أن المقابلات تمت بحضور أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة مركز شباب الاتحاد، وبيشوى ممدوح المسئول المالى والإدارى للحزب، وهانى عبد المسيح مسئول لجنة التواصل الاجتماعى بالحزب، ومينا ميخائيل مدير الموارد البشرية بشركة السيارات، لافتا إلى أنه تم إجراء لقاءات لـ50 شابا وفتاة، من أبناء "التل الكبير"، مشيرا إلى قبول 30 منهم للعمل فورا بالشركة بعد تجهيز أوراق العمل فى مجال الإنتاج والأمن الصناعى والأمن والحراسة، مع إخضاع 20 شابا لتدريبات مهنية لالتحاقهم بالعمل كفنيين فى الخراطة والميكانيكا واللحام.

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