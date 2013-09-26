"دريم ووركس" تطرح الإعلان الدعائي الأول من فيلم Need for Speed

كتب : عمرو عز الدين الخميس 26-09-2013 01:58

طرحت شركة "دريم ووركس" المقدمة الإعلانية الأولى من فيلمها الجديد Need for Speed، والمأخوذ عن سلسلة ألعاب سباقات السيارات الشهيرة للكمبيوتر والبلاي ستيشن.

وتحكي قصة الفيلم عن توبي مارشال، محترف سباقات السيارات والخارج حديثا من السجن الذي يدخل في أعمال غير قانونية تطلب الدخول في عدد من السباقات داخل البلد، قبل أن تُرصد مكافأة لمن يتمكن من الإتيان برأسه، ليبدأ السباق الحقيقي.

الفيلم من بطولة آرون بول وداكوتا جونسون وإيمجين بوتس، وبمشاركة النجم الكبير مايكل كيتون، والممثل من الأصول العربية رامي مالك، والإخراج لسكوت وو، ومن المقرر عرضه بدور العرض الأمريكية في 14 مارس المقبل.