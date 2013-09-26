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فان ديزل يؤكد وجود كيرت راسل في Fast & Furious 7

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فان ديزل يؤكد وجود كيرت راسل في Fast & Furious 7 فان ديزل يؤكد وجود كيرت راسل في Fast & Furious 7

كتب : عمرو عز الدين الخميس 26-09-2013 04:10

لم تكن مشاركة النجم الأمريكي كيرت راسل في الجزء السابع من سلسلة السيارات والحركة الشهيرة Fast & Furious مؤكدة، حتى أكدها نجم السلسلة فان ديزل.

وجاء التأكيد بعد نشر ديزل صورة جديدة من الفيلم الذي يقومون بتصويره هذه الأيام، وفيها يظهر النجم كيرت راسل مع ديزل ونجم السلسلة الآخر بول ووكر، بينما كتب ديزل تعليقا على الصورة: "شرف كبير أن أعمل أمام كيرت راسل".

يشارك في بطولة الجزء السابع من السلسلة كل من النجوم دواين جونسون وتيريز جيبسون وجايسون ستاتهام وتوني جا وجيمون هونسو، ومن المقرر عرضه في يوليو 2014.

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