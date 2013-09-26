ولي العهد يستقبل سفيري الولايات المتحدة وكوريا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة امس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جميس بي سميث الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة امس سفير جمهورية كوريا لدى المملكة كيم جين سو. وجرى خلال الاستقبال بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه.