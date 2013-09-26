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المصرية للمطارات تشارك فى منتدى تنمية الحركة الجوية بأمريكا

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المصرية للمطارات تشارك فى منتدى تنمية الحركة الجوية بأمريكا المصرية للمطارات تشارك فى منتدى تنمية الحركة الجوية بأمريكا

قال الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات بأن وفدا من الشركة سوف يشارك فى المنتدى العالمى لتنمية الحركة الجوية والذى سينعقد من 5-8 أكتوبر المقبل بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد نصر أن الشركة المصرية للمطارات مثلت على مدار الـ7 سنوات الماضية خير تمثيل وأن هذا العام يعتبر مهما بالنسبة للسياحة والحركة الوافدة إلى مصر لما تعانيه الحركة السياحية من انخفاض ملحوظ فى الفترة الأخيرة، وسوف يقوم الوفد المشارك فى تسويق جميع المطارات المصرية الحالية والجارى إنشاؤها وذلك لإنعاش الحركة الجوية وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية وجذب خطوط جديدة لشركات الطيران إلى المطارات الإقليمية.

كما يتم شرح برنامج الحوافز لشركات الطيران لحثها على زيادة الحركة الجوية بالإضافة إلى عرض فيلم تسويقى بجناح الشركة عن الخدمات الجديدة والتطوير بالمطارات، حيث يعتبر هذا المنتدى الأكبر على مستوى العالم لتنميه الحركة الجوية.

وأضاف نصر أن المنتدى سيشارك فيه أكثر من 160 شركة طيران ومطارات عالمية، وأن الوفد المصرى الذى سيشارك فى المنتدى يرأسه الدكتور أشرف زكى رئيس الشركة القابضة للمطارات ورئيس القطاع التجارى ومدير عام التسويق ومدير عام خدمات الركاب ومدير إدارة التنمية التجارية بالشركة المصرية للمطارات.

وأشار إلى أن الشركة المصرية للمطارات تشارك بجناح كامل لشركة ميناء القاهرة الجوى وقد قامت شركة المطارات بحجز مساحة الجناح المشترك على 60 مترا مربعا، وتم الاتفاق على تحمل تكلفة الجناح مناصفة بين الشركتين كما تم الاتفاق مع شركة SSP على رعاية المشاركة فى المعرض وتقوم الشركة بتقديم المواد الإعلانية والهدايا وعمل مسابقات كنوع ترفيهى وجذب الانتباه للجناح أثناء المعرض.

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مصر 365

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