أبو شادي : وزارة التموين ستصدر التسعيرة الاسترشادية السبت المقبل لضبط الأسواق

أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة ستعلن عن التسعيرة الاسترشادية للخضروات والفاكهة بداية من السبت المقبل، على أن تكون بداية لتطبيق التسعيرة الجبرية.

وقال أبو شادي ـ في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة اليوم” الفضائية الليلة، إن هذه التسعيرة ستساعد بقوة على ضبط أسعار الخضر والفاكهة، موضحا أنه فضل البدء بإصدار تسعيرات استرشادية قبل فرض التسعيرة الجبرية حتى لا يؤثر ذلك على المناخ الاستثمارى.

وأوضح أنه عقد اجتماعات مكثفة الأسبوع الماضي مع عدد من المنتجين والجهات المدنية الناشطة في مجال السوق والأسعار للوقوف على السبب الحقيقي لظاهرة ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة والمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن الاسعار التى ستطرحها الوزارة ستكون لأجود الأنواع من الخضر والفاكهة.

وأكد وزير التموين أنه اكتشف زيادة غير مبررة للأسعار، وصلت نسبة الربح فيها لـ100% ، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت رقمين لتلقي شكاوى المواطنين، في حالة عدم التزام أي من الباعة بالتسعيرة والأرقام هي 19468 و 19806.

وشدد أبو شادي على ضرورة اهتمام الوزارة بحل مشكلات المواطن، وبالأخص أزمة أنابيب البوتاجاز، مشيرا إلى أنه وضع خطة لتوصيل الأنابيب للمنازل بتسعيرة ثابتة من أجل محاربة السوق غير الرسمية والتغلب على تلك الأزمة.

أ ش أ