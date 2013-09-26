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تواضروس يستقبل وزيري التعليم والبحث العلمي ومستشار الرئيس للشئون العلمية

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تواضروس يستقبل وزيري التعليم والبحث العلمي ومستشار الرئيس للشئون العلمية تواضروس يستقبل وزيري التعليم والبحث العلمي ومستشار الرئيس للشئون العلمية

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الليلة الماضية كل من الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم والدكتور رمزي استينو وزير البحث العلمي والدكتور عصام حجي مستشار رئيس الجمهورية للبحث العلمي.

بحث اللقاء الذي تم في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية عقب العظة الاسبوعية للبابا تواضروس الليلة الماضية اهمية التعليم للمجتمع والحرص علي المباديء والقيم والاخلاق والوطنية .

كما استقبل البابا تواضروس الليلة الماضية السفير محمد البدري سفير لدى روسيا والسفير عمر لوبولفا سفير اوغندا بالقاهرة

أ ش أ

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