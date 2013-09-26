"القومى للطفولة": لجان حماية الطفل فى مصر نموذج يحتذى به فى البلدان الأخرى

أكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، ضرورة تضافر الجهود الحكومية والأهلية لتفعيل لجان حماية الطفولة والأمومة بالمحافظات، ورصد المشكلات والصعوبات التى تواجه تشكيلها، والعمل على حلها من خلال خطة عمل تنفيذية يتوافر لها التمويل اللازم والهياكل الوظيفية المتخصصة والمدربة .

وأشار نصر فى تصريح خاص إلى أهمية وضع خريطة للخدمات المقدمة للأطفال فى المحافظات، بهدف تقييم تلك الخدمات، وتشمل على سبيل المثال مدى توافر المدارس والحضانات وأماكن تواجدها ودور الرعاية الاجتماعية ومدى توافر أخصائيين اجتماعيين فى أقسام الشرطة، خاصة فى أماكن احتجاز الأطفال، وتوافر الوحدات الصحية ومراكز المعاقين والأنشطة الاجتماعية والترفيهية للأطفال، بما يهدف إلى تحسين وتطوير خدمات الطفل المصرى بالإمكانيات المتاحة.

وكان المجلس نظم ورشة عمل بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة بهدف تقييم عمل لجان حماية الطفولة والأمومة بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، أسيوط والغربية، وبحضور مقررى وأعضاء لجان الحماية بالمحافظات المذكورة .

وأكد كريس ماجفر مدير هيئة إنقاذ الطفولة بمصر، أن عمل لجان حماية الطفل فى مصر يساعد على وضع نموذج يحتذى به فى البلدان الأخرى، حيث يساهم فى تطوير نظم حماية الأطفال، ويؤثر على السياسات المحلية المتعلقة بهم، مشدداً على ضرورة إشراك الأطفال فى اتخاذ القرارات وطرح القضايا الخاصة بهم، حيث إنهم المستفيدين من برامج الحماية والأكثر تأثرا بها، موضحاً أن الهيئة تقوم حالياً بدعم بناء قدرات 17 من لجان الحماية على مستوى 6 محافظات من خلال المشاريع المختلفة بهدف تعزيز النماذج القائمة على الرعاية المجتمعية، ولضمان حماية أكبر قدر ممكن من الأطفال داخل منازلهم ورعايتهم ودعم عائلاتهم .

والجدير بالذكر أنه تم استحداث لجان الحماية فى قانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008 كأداة وآلية مجتمعية للوقاية والتدخل مع الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم، وتبنى آليات للاستجابة والتأهيل تعتمد على التدخلات المجتمعية لتلك الأسر بما يتوافق مع طبيعة المجتمع، ويعمل المجلس القومى للطفولة والأمومة على وضع منظومة عمل متكاملة يتم من خلالها تفعيل دور لجان الحماية العامة والفرعية، للقيام بالدور المنوط بها من وقاية ورصد وتدخل وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم .