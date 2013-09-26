أخبار عاجلة

البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أسطوانات الغاز "دليفرى" بـ 5 جنيهات فى المنازل من أول أكتوبر

Google+ Print
أسطوانات الغاز "دليفرى" بـ 5 جنيهات فى المنازل من أول أكتوبر أسطوانات الغاز "دليفرى" بـ 5 جنيهات فى المنازل من أول أكتوبر

كشف وزير ، عن أن الوزارة ستقوم بتوصيل أسطوانات البوتاجاز إلى منازل المواطنين، بطرق "الديلفرى" من بداية شهر أكتوبر، مقابل رسوم خدمة لا تتعدى 5 جنيهات، باختلاف المحافظات.

وتابع وزير التموين فى تصريحات تليفزيونية، أن الهدف من توصيل أسطوانات الغاز للمواطنين بالمنازل، لإلغاء الصورة غير الحضارية والإنسانية لنقل "الأسطوانات" إلى المنازل.

وأشار إلى أن الوزارة أنشأت خطوط تليفونات لتلقى طلبات المواطنين الخاصة بتوصيل أسطوانات الغاز للمنازل، من خلال الرقم 19492، وأن وزارة التموين تتعاون مع وزارة البترول فى توفير هذه الخدمات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)