أسطوانات الغاز "دليفرى" بـ 5 جنيهات فى المنازل من أول أكتوبر

كشف وزير التموين، عن أن الوزارة ستقوم بتوصيل أسطوانات البوتاجاز إلى منازل المواطنين، بطرق "الديلفرى" من بداية شهر أكتوبر، مقابل رسوم خدمة لا تتعدى 5 جنيهات، باختلاف المحافظات.

وتابع وزير التموين فى تصريحات تليفزيونية، أن الهدف من توصيل أسطوانات الغاز للمواطنين بالمنازل، لإلغاء الصورة غير الحضارية والإنسانية لنقل "الأسطوانات" إلى المنازل.

وأشار إلى أن الوزارة أنشأت خطوط تليفونات لتلقى طلبات المواطنين الخاصة بتوصيل أسطوانات الغاز للمنازل، من خلال الرقم 19492، وأن وزارة التموين تتعاون مع وزارة البترول فى توفير هذه الخدمات.