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زيادة عدد منافذ ضخ منتجات مزارع قطاع الإنتاج بجميع المحافظات

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زيادة عدد منافذ ضخ منتجات مزارع قطاع الإنتاج بجميع المحافظات زيادة عدد منافذ ضخ منتجات مزارع قطاع الإنتاج بجميع المحافظات

أكد المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الإنتاج الحيوانى بمركز البحوث الزراعية بوزارة بالزراعة، فى تصريحات لـــ"اليوم السابع"، أن الوزارة بدأت بخطة زيادة عدد منافذ ضخ منتجات مزارع قطاع الإنتاج بكافة محافظات الجمهورية، بدلا من 3 محافظات بعينها وهى القاهرة والجيزة والقليوبية، لتوفير متطلبات المستهلك المصرى، مؤكد البدء فى إنشاء منفذين بمحافظة المنيا لبيع جميع منتجات وزارة الزراعة من بقوليات ولحوم وخضروات وسيتم التركيز على الأحياء الشعبية والقرى الفقيرة دون الاقتصار على محافظات بعينها.

وقال رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بالقطاع استعدادات لتوفير اللحوم الحية والمجمدة بمنافذ وزارة الزراعة استعداد لعيد الأضحى، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد خطة تطوير قطاع الإنتاج الذى يضم 44 مزرعة لتفعيل دورها.
> وأضاف معوض، أن وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد شدد على ضرورة الاهتمام بمزارع بقطاع الإنتاج وتعظيم دورها من خلال منظومة متكاملة للتطوير تشمل كافة القطاعات، ووضع خطة زمنية للتطوير بحسب حالة كل مزرعة والاستفادة من الطاقة البشرية المعطلة ببعض المزارع.

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