إطلاق خطة التوسع في التعلم النشط

سعيد الباحص (الدمام)

تشارك إدارة التدريب والابتعاث (بنات بالمنطقة الشرقية) في إطلاق خطة التوسع النشط في تطبيق مبادرة التعلم، وذكرت مديرة إدارة التدريب والابتعاث بالمنطقة الشرقية وعضو لجنة التعلم هدى خالد الحزيم، أشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة التعلم النشط برئاسة مساعدة المساعدة للشؤون التعليمية سناء الجعفري، وتم مؤخرا عقد اجتماع لوضع خطة التوسع، ورفع المقترح وتكليف وترشيح مدربات مركزيات، ومنسقات للمشروع.ولفتت إلى أن المشروع التوسعي لتطبيق التعلم النشط يستقطب (30) مشاركة من مختلف مناطق المملكة، بينهم أربع مشاركات يمثلن المنطقة الشرقية.