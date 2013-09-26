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العثيمين يدعو الموسرين لأداء واجبهم التكافلي الوطني

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العثيمين يدعو الموسرين لأداء واجبهم التكافلي الوطني العثيمين يدعو الموسرين لأداء واجبهم التكافلي الوطني

ثمن تبرع عائشة الراشد بإنشاء دار ليتيمات الأحساء بـ 21 مليوناً

 سعاد الشمراني (الرياض)

أشاد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بمبادرة aعائشة الراشد المتمثلة في المشروع الخيري لإنشاء مقر جديد ليتيمات الأحساء من ذوات الظروف الخاصة اللاتي تشرف على رعايتهن جمعية فتاة الأحساء.وقال إن دار عائشة الراشد (شمل) لوالدها راشد الراشد لرعاية وإيواء الفتيات، تقدم أنموذجا مشرفا من نماذج التكافل والمشاركة الخلاقة في سياق الحقل الاجتماعي والإنساني، داعيا رجال الأعمال والموسرين إلى تبني مثل هذه المبادرات الخيرية التي ينعكس أجرها وأثرها في الدنيا والآخرة.وأكد الوزير أن هذا العمل الإنساني الوطني النبيل محل فخر واعتزاز لدى الجميع، مضيفا «المبادرة الخيرية التي تبنتها مشكورة مأجورة الأخت الفاضلة السيدة عائشة الراشد تعد إضافة نوعية مميزة في سجل العطاء والبذل من قبل الموسرين وأصحاب المال والقطاع الخاص، كما أنها تضاف إلى مبادرات خيرية أخرى، بل وتستحث الآخرين على الإقبال والعطاء والبذل والمشاركة والتكافل الوطني الإنساني الاجتماعي الصادق». وشكر العثيمين صاحبة المبادرة على عطائها السخي الذي فاق 21 مليون ريال لبناء مشروع متكامل يعالج قضية السكن وقضايا اجتماعية متعددة قد تقف في طريق اليتيمات، حيث تم تضمين المشروع عددا من المرافق المختلفة التي تحقق تنشئة سليمة متكاملة، من بينها مرافق للتعليم والتعلم والتدريب والثقافة والرياضة وصالة اجتماعية تتسع لما يزيد عن 100 فتاة، إضافة إلى قسم إداري خصص لإدارة وتشغيل المشروع.

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