استعدادات مبكرة لمواجهة الأمطار في حفر الباطن

محمد العبدالله (الدمام)
بدأت بلدية محافظة حفر الباطن في وقت مبكر لمواجهة آثار الأمطار والسيول بإعداد خطط الطوارئ والبرامج اللازمة والتي تنطلق من ملاحظات وخبرات المواسم السابقة، وذلك بالتركيز على الإيجابيات، ومعالجة السلبيات السابقة.وأبلغ محمد بن حمود الشايع رئيس بلدية محافظة حفر الباطن أن كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة تم اتخاذها ووضعت البلدية جميع مرافقها وأجهزتها في حالة استعداد تام لمواجهة أي حالات طارئة عند سقوط الأمطار، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالمحافظة.وأفاد رئيس البلدية أن هناك شبكة كبيرة لتصريف مياه الأمطار والسيول بالمدينة، تحظى بمتابعة دائمة من قبل كافة أجهزة البلدية للتأكد من كفاءتها في التصريف، مع إجراء الصيانة اللازمة للقنوات السطحية من خلال خطة الطوارئ التي تتكون من 14 فرقة لإزالة ما يعلق بها من مخلفات، وفتح مسارات الأودية للمساعدة في استمرار جريان المياه بصورة طبيعية، وإزالة العوائق التي قد تعترضها، كما أمنت البلدية العمالة والمعدات تحسبا لهطول الأمطار في أي وقت خلال الموسم، وأوضح الشايع أنه تم تشكيل فرق تضم الكوادر الفنية المدربة لتفقد كافة السواتر الترابية والعقوم التي تم إنشاؤها على كامل الجهة الغربية والشمالية.وأكد الشايع على أن مشروع تصريف السيول ساهم بفاعلية في تصريف نسبة كبيرة من مياه الأمطار، وأثبت جدارته في تقليل المياه من الداخل إلى المصب شمال المحافظة خلال السنوات الماضية.