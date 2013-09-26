أخبار عاجلة

البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

استعدادات مبكرة لمواجهة الأمطار في حفر الباطن

Google+ Print
استعدادات مبكرة لمواجهة الأمطار في حفر الباطن استعدادات مبكرة لمواجهة الأمطار في حفر الباطن

 محمد العبدالله (الدمام)

بدأت بلدية محافظة حفر الباطن في وقت مبكر لمواجهة آثار الأمطار والسيول بإعداد خطط الطوارئ والبرامج اللازمة والتي تنطلق من ملاحظات وخبرات المواسم السابقة، وذلك بالتركيز على الإيجابيات، ومعالجة السلبيات السابقة.وأبلغ محمد بن حمود الشايع رئيس بلدية محافظة حفر الباطن أن كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة تم اتخاذها ووضعت البلدية جميع مرافقها وأجهزتها في حالة استعداد تام لمواجهة أي حالات طارئة عند سقوط الأمطار، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالمحافظة.وأفاد رئيس البلدية أن هناك كبيرة لتصريف مياه الأمطار والسيول بالمدينة، تحظى بمتابعة دائمة من قبل كافة أجهزة البلدية للتأكد من كفاءتها في التصريف، مع إجراء الصيانة اللازمة للقنوات السطحية من خلال خطة الطوارئ التي تتكون من 14 فرقة لإزالة ما يعلق بها من مخلفات، وفتح مسارات الأودية للمساعدة في استمرار جريان المياه بصورة طبيعية، وإزالة العوائق التي قد تعترضها، كما أمنت البلدية العمالة والمعدات تحسبا لهطول الأمطار في أي وقت خلال الموسم، وأوضح الشايع أنه تم تشكيل فرق تضم الكوادر الفنية المدربة لتفقد كافة السواتر الترابية والعقوم التي تم إنشاؤها على كامل الجهة الغربية والشمالية.وأكد الشايع على أن مشروع تصريف السيول ساهم بفاعلية في تصريف نسبة كبيرة من مياه الأمطار، وأثبت جدارته في تقليل المياه من الداخل إلى المصب شمال المحافظة خلال السنوات الماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه