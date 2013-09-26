أمانة الرياض تبدأ قرعة منح الأراضي

بدأت أمانة منطقة الرياض صباح أمس بإجراء المرحلة الأولى من القرعة العلنية الإلكترونية بين ما يقارب ثلاثة آلاف شخص ممن صدرت لهم أوامر سامية كريمة بمنحهم أراض سكنية في مدينة الرياض وذلك بقاعة الملك فيصل في فندق الإنتركونتنتال بالرياض.

وقال المهندس إبراهيم بن عبدالعزيز البكري مساعد مدير عام الأراضي والممتلكات بأمانة الرياض: إن مخطط القطع الخاصة بتلك المنح يقع في شرق الرياض وتتراوح مساحات تلك القطع بين سبع مئة وخمسين إلى تسع مئة متر حسب المخطط والموقع وأشار إلى انه تم بعد انتهاء القرعة أمس تسليم من شملتهم تلك القرعة تذكرة تخصيص ذكر فيها رقم القطعة والمخطط والمساحة والمعلومات الأخرى وخلال اليومين القادمين ستأتيهم رسالة تأكيد تحمل تفاصيل قطعة الأرض الممنوحة لهم. وأكد البكري أن هناك إجراءات إدارية لاحقة ستتخذها الأمانة في اقرب وقت ممكن حرصاً منها على التدقيق ومطابقة البيانات الخاصة بمن شملتهم تلك المنح. هذا وستتواصل المرحلة الثانية من القرعة اليوم بواقع خمس مجموعات جديدة سيستمر معها فريق الأمانة حتى الثانية والنصف ظهراً.