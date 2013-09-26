سلمان بن سلطان يحضر تكريم الفريق متقاعد الحسين

حضر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع أمس بنادي الضباط بالرياض حفل التوديع الذي أقامته وزارة الدفاع لمعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة السابق الفريق متقاعد عبدالعزيز بن محمد الحسين.

وفور وصول سمو نائب وزير الدفاع تشرف كبار ضباط القوات المسلحة بالسلام على سموه، ثم بدئ الحفل بآيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك ألقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن حسين بن عبدالله القبيل كلمة شكر فيها سمو نائب وزير الدفاع على مشاركته في هذا الحفل، وقال معاليه:" إننا في هذه المناسبة نودع رجلاً من رجالات القوات المسلحة بعد أن قضى سنين طوالا في خدمة هذا الوطن عرفناه ضابطاً منضبطاً وجاداً ومخلصاً في عمله، وفي الوقت الذي نودع فيه زميلاً نستقبل زميلاً آخر ونهنئه على هذه الثقة الغالية سائلين الله له التوفيق".

بعدها ألقى معالي الفريق متقاعد عبدالعزيز بن محمد الحسين كلمة شكر فيها سمو الأمير سلمان بن سلطان على حضوره الحفل، وقال معاليه: "إن هذا الوطن لا ينسى أبناءه وهو ديدن قادته الذين عودونا أن يكونوا معنا وبيننا في مختلف الظروف والمواقف، حيث تشرفت بأن كنت ومازلت خادماً لبلادي إلى جانب رفاق السلاح، مفتخراً بانتمائي للقوات المسلحة التي ترفل بثوب من التطور والنماء".

عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع كلمة نقل فيها تحيات وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتهنئتهما الكريمة لمنسوبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة بمناسبة اليوم الوطني ال 83 للمملكة، مقدماً شكره لمعالي الفريق متقاعد عبدالعزيز بن محمد الحسين على ما قدمه من خدمة وتفان وإخلاص في عمله في خدمة الدين والمليك والوطن.

وهنأ سموه الفريق الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان على الثقة الكريمة بتعينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، متمنياً له التوفيق فيما أوكل له من مهام وواجبات، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد الغالية حكومة وشعباً وأن يديم عليها الأمن والرخاء والاستقرار.

إثر ذلك قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع عدداً من الهدايا التذكارية لمعالي الفريق متقاعد عبدالعزيز بن محمد الحسين بهذه المناسبة، كما قدم معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن حسين بن عبدالله القبيل هدية لمعاليه، وقدم قادة القوات قي القوات المسلحة هدايا تذكارية لمعاليه بهذه المناسبة.

ثم حضر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز حفل العشاء المعد بهذه المناسبة.