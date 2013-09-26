انطلاق فعاليات تمرين «التمساح الأحمر 3» بالمنطقة الشمالية الغربية

بحضور صاحب السمو الملكي اللواء الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب قائد القوات البرية قائد وحدات المظليين والقوات الخاصة، انطلقت أمس فعاليات تمرين «التمساح الأحمر 3» الذي يقام بالمنطقة الشمالية الغربية بمشاركة وحدات من الصاعقة المظليين للقوات البرية الملكية السعودية ومجموعة من قوات الكوماندوز البريطانية.

قائد المنطقة الشمالية الغربية: قواتنا المسلحة وصلت إلى مرحلة متقدمة في التدريب

وفور وصول سموه لمقر لواء الإمام فيصل بن تركي الأول عزف السلام الملكي, ثم أقيم حفل خطابى بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك تقدم قائد طابور العرض العسكري للاستئذان لرفع أعلام الدول المشاركة بالتمرين. ثم عزف السلام الملكي ورفع أعلام الدول المشاركة في التمرين .

ثم ألقى قائد التمرين من الجانب السعودي المقدم الركن محمد بن خلف العنزي كلمة قال فيها: إن رعاية سمو الأمير فهد بن تركي لمراسم افتتاح تمرين «التمساح الأحمر 3» الذي يجمع قواتنا البرية الملكية السعودية وأصدقاءنا من قوات الكوماندوز البريطانية لحافز قوي للقوات المشاركة لتعطي المجهود الذي يليق بمستوى المشاركة بين البلدين الصديقين.

إثر ذلك ألقى قائد التمرين من الجانب البريطاني المقدم كريس ميدلتون كلمة قدم خلالها شكره لما لقيه المشاركون من حسن الضيافة في المملكة العربية السعودية التي لها مكانة في المنطقة وقال: نتطلع إلى تمرين يحاكي الواقع بما هو معتاد في التمارين المشتركة السابقة.

ثم استعرض سمو نائب قائد القوات البرية قائد وحدات المظليين والقوات الخاصة الوحدات والمعدات المشاركة في التمرين من الجانبين وشاهد والحضور عرضاً لمجموعة من طائرات القوات البرية تضمن عدداً من التشكيلات. وفي نهاية الحفل عزف السلام الملكي السعودي . حضر الحفل قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن سعد بن عبدالله القرني وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وأوضح قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن سعد بن عبدالله القرني في تصريح صحفي أن تمرين «التمساح الأحمر 3» هو أحد التمارين المخطط لها، مؤكداً أن قواتنا المسلحة تعيش بتوفيق الله مرحلة متقدمة في مجال تطبيق التمارين المشتركة , واليوم انطلقت فعاليات «تمرين تمساح 3» , وغداً ينطلق تمرين الصداقة مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك مع الجانب الفرنسي .

ولفت النظر إلى أن هذه التمارين مخطط لها من السابق وتسعى القوات المسلحة إلى الاستفادة من جميع جيوش العالم، وقال : إن قواتنا المسلحة وصلت إلى مرحلة متقدمة في مجال التدريب, مؤكداً أن القوات الخاصة والقوات المظلية بلغت مرحلة متقدمة في مجال التمرين وفي كثافة التمارين مع الاشقاء والأصدقاء.