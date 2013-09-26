4 ملايين ريال تكلفة وحدات التكييف في مستشفى الرس

تخطى مستشفى الرس العام مراحل صيانة وتحديث مكيفات المستشفى والتوسعة الجديدة التي أعلن عنها الأحد الماضي ببيان صحفي من صحة القصيم بنجاح تام وخلال نفس الفترة التي حددت مسبقاً.

أوضح ذلك مدير القطاع الصحي والمشرف على المستشفى بمحافظة الرس حسين بن إبراهيم العوض الذي قدم شكره لجميع المرضى والمراجعين الذين تحملوا معنا إجراءات تعطيل التكييف خلال الساعات المحددة حتى تم ولله الحمد الانتهاء منها وإعادتها للعمل مشيراً إلى أن المعنيين اختاروا الساعات والتوقيت الأنسب لإطفاء التكييف وان المستشفى اعتمد خلال تلك الفترة على مراوح التهوية التي أدت دورها بنجاح.وذكر العوض أنه تم تحديث أربع "شيلرات" قديمة تحتوي على ثمانية "كمبروسورات" ودعم المستشفى بثلاث "شيلرات" إضافية تحتوي على ستة "كمبروسورات" وذلك ليتم تغطية المستشفى بمرافقه والتوسعة الجديدة بالتكييف بشكل كامل ووافي.

وأوضح أن هناك تعميد لأحد المؤسسات الوطنية لاستبدال اثنين من "الشيلرات" القديمة بجديدة حيث تجاوزت تكلفة هذه الخطوات 4 ملايين ريال.وتطرق العوض إلى جهود فريق العمل بالقطاع والمديرية ومتابعة مدير عام صحة القصيم د. صلاح الخراز والإدارة الهندسية بالوزارة متمنيا للجميع التوفيق لخدمة المواطن والمريض.