الجزائر تستضيف الدورة السابعة عشر لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

تستضيف الجزائر يوم الاثنين القادم اجتماعات الدورة السابعة عشر لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، حيث سيتم مناقشة مختلف القضايا الراهنة المرتبطة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال فى المنطقة العربية.

جاء ذلك فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال فى الجزائر.

وأشار البيان إلى أنه سيتم- خلال هذه الدورة- بحث البنى التحتية للاتصالات إلى جانب آليات تحسين الخدمة لصالحة المواطن العربى، من خلال تأمين الشبكات والعمل على مضاعفة الوسائل والجهود، لمواكبة التطور التكنولوجى، ولضمان التدفق السريع فى ميدان الإنترنت.

كما سيناقش المشاركون سبل تفعيل مبادرة خارطة الطريق لحوكمة الانترنت فى المنطقة العربية، وآليات تعزيز التعاون بين الدول العربية، لتعزيز مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصالات بما يواكب العصر.

وسيبحث المجلس خلال اجتماعه نتائج أعمال اجتماع الدورة 26 للجنة العربية الدائمة للبريد المتعلقة بالنفقات الختامية، لتبادل البريد فى المنطقة العربية، وبإعادة هيكلة فرق العمل البريدية، وبدراسة خطة التنمية الإقليمية العربية للفترة 2013-2016، المنبثقة عن استراتيجية مؤتمر الاتحاد البريدى العالمى المنعقد فى الدوحة فى 2012.

ومن المقرر أن تعقد الدورة الرابعة والثلاثين للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات يوم الأحد القادم فى الجزائر.