سفير أمريكا بعمان: إزالة الأسلحة الكيماوية السورية خطوة أساسية لجنيف 2

أعرب السفير الأمريكى فى عمان ستيورات جونز، عن قناعته بأن مؤتمر "جنيف 2" يجب أن يكون حوارا بين المعارضة المنظمة وبعض رموز النظام، وأن الحل يجب أن يقوم على تغيير الرئيس السورى وليس تدمير مؤسسات الدولة لكى لا يحدث فراغ كما حدث فى دول أخرى.

وقال السفير الأمريكى- خلال لقائه عددا من رؤساء تحرير الصحف اليومية أمس الأربعاء – "إن الشيء الوحيد الذى لن نفعله هو أن نرسل قوات أمريكية إلى داخل سوريا. . وإن اتخاذ قرار بشأن إزالة الأسلحة الكيماوية السورية هو خطوة أساسية توصل إلى عقد جنيف 2".

وأعلن جونز أن حكومة بلاده ستدرس خلال الأسابيع القليلة المقبلة تجديد المساعدات الأمريكية للأردن، حيث تنتهى الاتفاقية الأولى التى استمرت خمس سنوات ويتقاضى الأردن بموجبها 660 مليون دولار سنويا عام 2014.

وحول المساعدات الأمريكية للأردن فى المجال الإنسانى، أفاد السفير الأمريكى بأن حكومة بلاده ستقدم مبلغ 48 مليون دولار إضافية للمنظمات الإنسانية العاملة فى مجال إغاثة اللاجئين السوريين فى الأردن..مشيرا إلى أن حكومة بلاده أنفقت حتى الآن مبلغ 3ر1 مليار دولار على معالجة الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة السورية.

وأكد جونز أهمية تنسيق بلاده مع الأردن على الدوام فى قضايا المنطقة والحرص على الاستماع إلى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى هذا الخصوص.