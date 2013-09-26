"أمل" تحذر من محاولة المستوطنين تقسيم الأقصى عبر فرض الأمر الواقع

حذر المكتب السياسى لحركة "أمل" من أن"اعتداءات المستوطنين الصهاينة على المصلين فى المسجد القدسى الشريف تأتى، فى محاولة لفرض أمر واقع يقضى بتقاسم المسجد الأقصى فى إطار خطة تهويد القدس وتهويد الكيان".

واستنكر المكتب فى بيان له أمس تعرض المسجد الأقصى إلى انتهاك خطير، من قبل المستوطنين الصهاينة وسلطات الاحتلال الإسرائيلية فى تعبير جديد عن الإرهاب الرسمى الإسرائيلى".

وأدانت الحركة هذا العدوان على أولى القبلتين وثانى الحرمين الشريفين، ودعت كافة القوى الوطنية والإسلامية على مساحة الوطن العربى ولبنان، إلى إطلاق التحركات والفعاليات الشعبية استنكارا لعملية التهويد وتدنيس المسجد الأقصى المبارك".

كما دعت الحركة كافة القوى السياسية إلى إعادة الاعتبار إلى القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، ومطالبة المؤسسات الدولية والإنسانية والدول الإسلامية والعربية بإدانة هذا الاعتداء المجرم وتحمل مسئولياتها السياسية والقانونية، وعدم ترك الكيان الصهيونى يعيث فسادا فى فلسطين المحتلة".