لدينا 4 آلاف جهاز بالمستودعات

إبراهيم علوي (جدة)

منذ انطلاقة الفصل الدراسي الأول وطالبات المدرسة الـ76 الثانوية في حي السامر يدرسن في فصول ليس بها أجهزة تكييف بعد أن عجزت المدرسة عن صيانة مكيفات بعض الفصول رغم مناشدة الطالبات لمعلماتهن وادارة المدرسة لإنهاء معاناتهن مع تعطل أجهزة التكييف، وعلى هذا الأساس عمدت إدارة المدرسة إلى نقل الطالبات من فصل إلى آخر. وأجمع عدد من أولياء أمور الطالبات أن الطالبات يتلقين دورسهن في فصول ليست بها أجهزة تكييف وأن الأمر يتطلب قيام إدارة المدرسة بمخاطبة إدارة التربية والتعليم في جدة لصيانة أجهزة التكييف المتعطلة.وفي هذا السياق استغرب عبدالله عسيري ولي أمر إحدى الطالبات من تجاهل الجهة المختصة في تعليم البنات القيام بإجراءات الصيانة للمكيفات -حسب قوله- وقال «هل يعقل أن يتعطل مكيفان في وقت واحد إلا إذا كانت الصيانة غائبة عنها»، موضحا أن الوضع في الفصول الدراسية لا يطاق. من جهته أوضح سعيد الشهري بقوله «خاطبت إدارة التربية والتعليم بسوء الوضع داخل الفصول في المرحلة الثانوية ولكن لم أجد سوى الوعود بإنهاء الوضع غير إنهم لم يتحركوا لإنهاء هذه المشكلة ولقد طلبت من ابنتي التغيب عن الدراسة حتى يتم إصلاح هذه المكيفات».وقال أحمد الجهني «هذه الوعود تبقى وعودا دون تحرك، أيعقل ان يظل فصل كامل في الصف الأول دون مكيفات طول تلك الأيام والمكيفات موجودة لدى ادارة التوزيع دون تركيب».وفي موازاة ذلك كشف مدير التربية والتعليم في جدة عبدالله الثقفي عن وجود 4000 مكيف يتم توزيعها حسب العمر الافتراضي للمكيفات مع صيانة المكيفات التي تقل أعمارها عن أربع سنوات، لافتا إلى أن الثانوية الـ76 من ضمن المدارس الخاضعة للصيانة أو تبديل أجهزة التكييف.