غياب الصرافات يوقف مكافآت 1700 طالب بفرع الكامل

أحمد السلمي (جدة)

لم يستطع أكثر من 1700 طالب وطالبة يدرسون في كلية الآداب فرع جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة من صرف مكافأتهم منذ ثلاث سنوات ماضية، بسبب عدم توفر مكائن صراف آلي للبنك في المحافظـــــة الذي تعاقدت معه الجامعــــــــة لتأمين صرف المكافآت، إضافة إلى عدم السماح للطلاب والطـــــالبات بصرف المكافآت من أي مكينة صراف أخرى مما يزيد من معاناتهم.وأشار عدد من أولياء أمور الطالبات في المحافظة، إلى أن أبناءهم وبناتهم يعيشون في حاجة ماسة للمكافأة والتي حرموا منها - حسب قولهم، مؤكدين أن محافظتهم تبعد أكثر من 180 كيلومترا عن المحافظات الكبيرة مثل مكة وجدة والتي يضطر الطلاب والطالبات للسفر لها حتى يتمكنوا من صرف المكافآت من مكائن البنك والتي لا تتوفر في محافظتهم مما يعرضهم إلى الحوادث المرورية بسبب المكافآت.وطالبوا الأهالي مدير الجامعة، بضرورة الإسراع في إيجاد حلول عاجلة تمكن الطلاب والطالبات من صرف مكافآتهم من خلال تركيب مكائن صرف آلية أو السماح لهم بالصرف من مكائن أي بنك آخر للتسهيل عليهم.فيما أوضح الدكتور شارع البقمي المتحدث الرسمي للجامعة لـ«عكاظ» أن البنك متعاقد مع الجامعة وجامعات أخرى لتأمين صرف واستلام الطلاب والطالبات مكافآتهم حسب الاتفاق مع الجامعة في كل يوم 25 من كل شهر، وأضاف «مسؤولو البنك متعاونون ويقدمون خدمات جليلة ويستمعون لملاحظات الجامعة فيما يتعلق بالمكافآت وآليات الصرف».وأشار البقمي إلى أن البنك قام بتركيب العديد من الأجهزة حديثة وفق مشروع ضخم لتركيب مكائن صرافات آلية لخدمة الطلاب والطالبات داخل الحرم الجامعي وفي جميع كليات البنات في حي البغدادية وشمال جدة وفرع الجامعة في رابغ، الذي تم الانتهاء منه مؤخرا، مبينا أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تركيب مكائن صرافات في كليتي الكامل وخليص لخدمة الطلاب والطلابيات والتسهيل عليهم من خلال تم اعتماد تركيب مكينة صراف في مقر كلية البنات بالكامل وأخرى في مقر كلية البنين بمقرها الجديد بقرية مهايع.