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نجاح استئصال سرطان بالقولون لثمانينية

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نجاح استئصال سرطان بالقولون لثمانينية نجاح استئصال سرطان بالقولون لثمانينية
تمكن فريق طبي من إجراء عملية جراحية ناجحة لمريضة سعودية تبلغ من العمر 80 عاما كانت تعاني من آلام مبرحة في القولون ومن خراج في القفص الصدري. وقد قام الفريق الطبي بالمستشفى السعودي الألماني بجدة بعمل الأشعة اللازمة للمريضة، حيث تبين وجود ناصور صديدي وتسوس والتهاب في الضلوع، فأجريت جراحة عاجلة تم خلالها استئصال جزء كبير من القولون، وبعد تحليله تبين أنه ورم سرطاني، ثم قام فريق جراحة القلب والصدر برئاسة الدكتور محمد عادل ومساعده الدكتور رامي إبراهيم بعمل جراحة لإزالة الخراج من القفص الصدري، وقد تكللت العملية التي استغرقت ساعتين بالنجاح رغم كبر سن المريضة، وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة.

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