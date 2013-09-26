أمازون تطرح جيلا جديدا من الكمبيوتر اللوحى كيندل

كشفت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون اليوم الأربعاء عن جيل جديد من الكمبيوتر اللوحى وهو كيندل فاير دي.إتش.إكس مزود برقائق أسرع وذاكرة أكبر.

وذكرت الشركة وهى أكبر شركة للتجارة الإلكترونية فى العالم أنها تعتزم طرح جهاز بمقاس 7 بوصات (5ر17 سنتيمتر) للبيع يوم 18 أكتوبر المقبل وجهاز بمقاس 9ر8 بوصة (22 سنتيمتر) يوم 7 نوفمبر المقبل.

يعرض الجهاز الجديد الرسوم بصورة أفضل مع سعة تخزين بيانات مضاعفة ومعالج أقوى 3 مرات من الجيل الحالى من الكمبيوتر كيندل فاير بفضل المعالج الرباعى الجديد.

علاوة على مجموعة كبيرة من التطبيقات المحدثة يأتى كيندل الجديد مزودا بنظام التشغيل فاير أو إس3 وهو تطوير لنظام التشغيل الشهير أندرويد وهو مزود بزر فريد يتيح للمستخدم الاتصال المباشر والمجانى بالدعم الفنى لشركة أمازون خلال ثوان بحسب الشركة الأمريكية، على سبيل المثال فإن أى مستخدم يواجه مشكلة يمكنه ضغط الزر لكى يطلب المساعدة عبر اتصال الفيديو.

وذكرت أمازون أن عمر البطارية أطول فى الطرز الجديدة وأن الطراز إتش.دي.إكس أخف وزنا من سلفه بنسبة 34%.

وتتراوح أسعار الجهاز الجديد بين 229 و479 دولارا وهو ما يجعله قريبا من النصف الأسفل من أجهزة الكمبيوتر اللوحى فى السوق من حيث السعر، وسيتم خفض سعر الجيل الحالى كيندل فاير إتش.دى إلى 139 دولارا.

وتم إعداد الجهاز الجديد لكى يستخدم موقع أمازون دوت كوم كما كان الحال مع الطرز السابقة، ولكن تمت إضافة خصائص جديدة لعرض ملفات الفيديو وتشغيل عدد كبير من التطبيقات.

ووفقا لتقديرات مؤسسة بيتكوم لأبحاث التسويق فإن حصة كيندل فاير من الكمبيوتر اللوحى فى العالم تبلغ 7ر3% فى حين يسيطر الكمبيوتر آى باد من شركة آبل على نصيب الأسد بمقدار 40% من السوق بحسب مؤسسة آي.دي.سى لأبحاث السوق.