النفط يتراجع والأنظار على إيران

انخفضت أسعار النفط الخام فى تعاملات متقلبة الأربعاء إذ أنعشت تصريحات وزير الخارجية الإيرانى آمالا فى تقدم المحادثات المتعلقة ببرنامج إيران النووى وزادت مخزونات الخام الأمريكية بنسبة كبيرة.

وهبط سعر خام برنت بعد تقرير أفاد بأن وزير الخارجية الإيرانى يريد بداية قوية للمفاوضات مع القوى الكبرى. وكان برنت قد ارتفع فى وقت سابق بعد فشل محاولات لترتيب لقاء بين الرئيسين الأمريكى والإيرانى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أمس الثلاثاء.

وتراجع الخام الأمريكى فى تعاملات متذبذبة بعد أن أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقرير المخزونات الأسبوعى الذى أظهر زيادة قدرها 2.6 مليون برميل فى مخزونات الخام المحلية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا إلى 108.32 دولار للبرميل عند التسوية. وكانت قد ارتفعت أكثر من دولار خلال الجلسة لتسجل 110.09 دولار.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكى 47 سنتا إلى 102.66 دولار للبرميل عند التسوية مواصلة هبوطها للجلسة الخامسة على التوالى. وسجل الخام الأمريكى أدنى مستوياته فى سبعة أسابيع أمس الثلاثاء.