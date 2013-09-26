"موبايلى" السعودية للهاتف المحمول تستثمر مليار ريال لتحويل مدينة ينبع الصناعية إلى مدينة ذكية

كشف علاء نصيف الرئيس التنفيذى للهيئة الملكية بينبع أن شركة "اتحاد اتصالات- موبايلى" السعودية لاتصالات الهاتف المحمول ستستثمر نحو مليار ريال (6ر266 مليون دولار)، لتحويل مدينة ينبع الصناعية إلى مدينة ذكية.

وقال نصيف فى بيان اليوم الأربعاء إنه تم فتح المنافسة على المشروع لجميع مقدمى الخدمة، مشيرا إلى أن الخيارات كانت محدودة لأنه ليس لدى جميع الشركات القدرة على تقديمها.

وكانت الهيئة الملكية للجبيل وينبع قد وقعت أمس اتفاقية لمدة 20 عاما مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلى" لتحويل مدينة ينبع الصناعية إلى مدينة ذكية.

وبموجب الاتفاقية تتولى شركة "بيانات الأولى لخدمات الشبكات" التابعة لـ"موبايلى"، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة الشبكة الموحدة الخاصة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بمدينة ينبع الصناعية.