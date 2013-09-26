«الإفصاح» يحارب الفساد الإداري في رأس الخيمة

أكدت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة أن نظام الإفصاح الذي ضمه قانون الموارد البشرية الجديد والمعني بإقرار الموظفين بعض المعلومات الخاصة عنهم، هو إحدى آليات ووسائل محاربة الفساد الإداري الذي تحرص حكومة رأس الخيمة على مواجهته للوصول إلى رؤيتها في العمل الحكومي المتكامل.

تأكيد

وأكدت بدرية المرزوقي نائبة مدير عام دائرة الموارد البشرية خلال لقائها مع إدارات الموارد البشرية في مختلف دوائر رأس الخيمة صباح أمس الأربعاء في فندق الهلتون سبا المعيريض، ان هذا النظام قد تم تعميمه مع نزول القانون لحيز التنفيذ خلال شهر يوليو الماضي على كل الموظفين في دوائر رأس الخيمة، وسيتم تحديثه بصورة دورية سنويا.

وبينت المرزوقي ان هذا النظام من شأنه تنظيم العلاقات في العمل والحيلولة دون دخول المصلحة الشخصية في العلاقات الوظيفية، وأكدت نائبة مدير الموارد البشرية برأس الخيمة ان الاستقطاب لشغل الوظائف الشاغرة في الدوائر الحكومية قد ورد فيه نص واضح يبين إلزامية الاستعانة بقواعد بيانات الباحثين عن عمل من المواطنين لدى الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة، والتوجيه بالإعلان الداخلي والخارجي وتنويع وسائل الإعلان ليشمل الوسائل التقليدية والإلكترونية.

تشجيع

وعن تشجيع المواهب والكفاءات الوظيفية المتميزة فقد ذكرت بدرية انه قد شملهم القانون الجديد لأول مرة بكادر مالي خاص، أضيف للكادر المالي السابق العام الذي خصص لجميع الموظفين، كما رفعت علاوة الدراسات العليا للماجستير من 500 درهم إلى ألف درهم وللدكتوراه من 1000 درهم إلى 2000 درهم.