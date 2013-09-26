بلدية دبي تحذر من خطورة شراء المبيدات واستخدامها في المنازل

حذر قسم مكافحة آفات الصحة العامة بإدارة خدمات الصحة العامة ببلدية دبي الأفراد من خطورة شراء واستخدام المبيدات بمساكنهم وخاصة تلك المحظور استخدامها داخل المنازل مثل أقراص فوسفيد الألمونيوم أو بما يسمى (بالقنبلة) وذلك لأنه ينبعث منه غاز سام جداً يؤدي للتسمم والوفاة في الحال في المسكن المستخدم فيه وفي المساكن المجاورة نسبة لانتشار الغاز فيها.

واكد المهندس هشام عبد الرحمن رئيس قسم مكافحة آفات الصحة العامة بأن مبيد فوسفيد الألمونيوم هو من المبيدات المقيدة الاستخدام بشدة ويجب أن يستخدم تحت إشراف أشخاص متخصصين ومصرح لهم بذلك وينحصر استخدامه في المزارع المفتوحة لمكافحة سوسة النخيل وفي تبخير الحبوب المخزونة لمكافحة آفات الغلال كالقمح والشعير والذرة والدقيق وغيرها في المستودعات وذلك لحمايتها من الخنافس والسوس.