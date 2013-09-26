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عمار النعيمي يبحث تعزيز التعاون مع السفير العراقي

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عمار النعيمي يبحث تعزيز التعاون مع السفير العراقي عمار النعيمي يبحث تعزيز التعاون مع السفير العراقي

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في مكتبه بالديوان الأميري صباح أمس، موفق مهدي عبودي؛ سفير جمهورية العراق، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير، متمنياً له النجاح في مهمته والعمل على تعزيز أواصر الأخوة بين شعبي البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات و جمهورية العراق وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

من ناحيته، تمنى السفير العراقي لسمو ولي عهد عجمان دوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات استمرارا التقدم والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة.

وتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات حكومة وشعبا على ما حظي به من حفاوة وتكريم منذ لحظة وصوله إلى أرض الدولة، مشيرا إلى أن الدولة تبوأت خلال فترة وجيزة مكانة مرموقة على خارطة الدول المتقدمة.

حضر اللقاء حمد النعيمي مدير ديوان صاحب السمو حاكم عجمان وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة.

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