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مناقشة جراحات زراعة الكبد والرأس والرقبة بمؤتمر جمعية الجراحين

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مناقشة جراحات زراعة الكبد والرأس والرقبة بمؤتمر جمعية الجراحين مناقشة جراحات زراعة الكبد والرأس والرقبة بمؤتمر جمعية الجراحين

يعقد المؤتمر الصيفى لجمعية الجراحين المصرية فى الفترة من 3: 5 أكتوبر المقبل بالإسكندرية.

وصرح الدكتور عادل حسنى، أستاذ جراحة وزراعة الكبد بطب قصر العينى رئيس جمعية الجراحين المصرية ورئيس المؤتمر بأن المؤتمر يشارك فيه 700 جراح مصرى من مختلف تخصصات الجراحة وتشمل جراحة وزراعة الكبد وجراحة المناظير والسمنة وجراحة الحوادث وإصابات الرأس والرقبة وجراحة الأطفال حيث يتم مناقشة أحدث التقنيات والوسائل المستخدمة فى الجراحات المختلفة.

ويقول إن انعقاد المؤتمر فى هذا التوقيت لتوصيل رسالة للعالم أن هى الأمن والأمان بالرغم من الظروف الصعبة والوضع الأمنى، حيث يشارك فى المؤتمر أطباء من جميع أنحاء مصر ومن مختلف الجامعات المصرية، ووزارة الصحة.

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مصر 365

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