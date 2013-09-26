نوم القيلولة يساعد الأطفال على التعلم وتقوية الذاكرة

أفاد باحثون أمريكيون بأن نوم القيلولة يساعد الأطفال على تعزيز التعلم وتقوية الذاكرة وزيادة أنشطة مراكز المخ.

وأفادت دراسة محدودة أجريت حديثا فى الولايات المتحد، بأن نوم الأطفال فى فترة القيلولة لمدة ساعة بعد الغذاء، يمكن أن تساعدهم فى التعلم من خلال تعزيز قوة الدماغ، وزيادة النشاط فى المناطق المرتبطة بالتعلم ودمج المعلومات الجديدة.

> وقال الباحثون الأمريكيون إن نوم القيلولة يبدو أنه يساعد الأطفال من عمر ثلاثة إلى خمسة أعوام فى تذكر أفضل للدروس فى مرحلة ما قبل المدرسة.

ودرس الباحثون فى جامعة "ماساشوستس أمهيرست" حالة 40 صغيرا ووضعوا نتائج الدراسة فى دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم، التى أكدت استمرار فوائد نوم القيلولة فى فترة ما بعد الظهر إلى اليوم التالى.

وذكرت صحيفة /يو أس توداى/ الأمريكية أمس، بأن نتاج الدراسة خلصت إلى أن القيلولة حاسمة فى تعزيز الذاكرة والتعلم فى وقت مبكر.

وقالت الباحثة ريبكا سبنسر رئيسة فريق البحث إن نوم القيلولة مهم للأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة.

> وأضافت كبيرة الباحثين بأن الأطفال الأكبر سنا سينخفض نومهم بشكل طبيعى نومهم خلال النهار.