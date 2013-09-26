أخبار عاجلة

البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

نوم القيلولة يساعد الأطفال على التعلم وتقوية الذاكرة

Google+ Print
نوم القيلولة يساعد الأطفال على التعلم وتقوية الذاكرة نوم القيلولة يساعد الأطفال على التعلم وتقوية الذاكرة

أفاد باحثون أمريكيون بأن نوم القيلولة يساعد الأطفال على تعزيز التعلم وتقوية الذاكرة وزيادة أنشطة مراكز المخ.

وأفادت دراسة محدودة أجريت حديثا فى الولايات المتحد، بأن نوم الأطفال فى فترة القيلولة لمدة ساعة بعد الغذاء، يمكن أن تساعدهم فى التعلم من خلال تعزيز قوة الدماغ، وزيادة النشاط فى المناطق المرتبطة بالتعلم ودمج المعلومات الجديدة.
> وقال الباحثون الأمريكيون إن نوم القيلولة يبدو أنه يساعد الأطفال من عمر ثلاثة إلى خمسة أعوام فى تذكر أفضل للدروس فى مرحلة ما قبل المدرسة.

ودرس الباحثون فى جامعة "ماساشوستس أمهيرست" حالة 40 صغيرا ووضعوا نتائج الدراسة فى دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم، التى أكدت استمرار فوائد نوم القيلولة فى فترة ما بعد الظهر إلى اليوم التالى.

وذكرت صحيفة /يو أس توداى/ الأمريكية أمس، بأن نتاج الدراسة خلصت إلى أن القيلولة حاسمة فى تعزيز الذاكرة والتعلم فى وقت مبكر.

وقالت الباحثة ريبكا سبنسر رئيسة فريق البحث إن نوم القيلولة مهم للأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة.
> وأضافت كبيرة الباحثين بأن الأطفال الأكبر سنا سينخفض نومهم بشكل طبيعى نومهم خلال النهار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365