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بريطانيا تقدم مليار إسترلينى لمكافحة أمراض الإيدز والملاريا والسل

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بريطانيا تقدم مليار إسترلينى لمكافحة أمراض الإيدز والملاريا والسل بريطانيا تقدم مليار إسترلينى لمكافحة أمراض الإيدز والملاريا والسل

أعلنت وزيرة شئون التنمية الدولية البريطانية جوستين جرينينج، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، عن تقديم بريطانيا، مبلغ مليار إسترلينى على مدى ثلاث سنوات للصندوق العالمى لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.
> وأوضحت جرينينج أن هذه المساهمة البريطانية تكشف أن بريطانيا تتقدم الطريق، إذ أنها سوف تسهم فى إنقاذ حياة إنسان كل ثلاث دقائق.

وأضافت فى كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن أمراض الإيدز والسل والملاريا تعد من أكثر الأمراض القاتلة فى العالم بالرغم من إمكانية تجنب الإصابة بها وعلاجها".

يذكر أنه تم إنشاء الصندوق فى عام 2002 كمساهمة عامة وخاصة لجمع الأموال لإحداث تغيير حقيقى فى مسار مكافحة أمراض الإيدز والسل والملاريا. وتعد المملكة المتحدة ثالث أكبر مانح للصندوق، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

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