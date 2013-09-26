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الحالة النفسية السيئة تؤثر على شعر المرأة وجلدها

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الحالة النفسية السيئة تؤثر على شعر المرأة وجلدها الحالة النفسية السيئة تؤثر على شعر المرأة وجلدها

الحالة النفسية من أكثر العوامل تأثيرا على الصحة العامة للإنسان، إلا أن هذا التأثير يكون أقوى عند النساء، كما تقول الدكتورة مهجة حنا جرجس أستاذ الأمراض الجلدية، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات من الشباب والبنات يقومون بنزع شعر فروة الرأس وتقطيعه نتيجة للحالة النفسية السيئة، والضغط على الأعصاب بسبب المشاكل الزوجية، ومنها زواج الرجل على زوجته أو شعور أحد أفراد الأسرة بتفرقة فى معاملة الأسرة وتمييز أخواته.

أوضحت جرجس فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حالات نزع شعر فروة الرأس متواجدة فى البنات أكثر من الشباب، لأن المرأة خلقت حساسة أكثر من الرجل وقدرتها على تحمل المشاكل تكون أقل من الرجل ولذلك تنعكس الحالة النفسية السيئة للمرأة على الجلد.

وأضافت جرجس أن التأثير النفسى على الجلد يكون له آثار سلبية على الجلد ويؤدى إلى ظهور الأمراض مثل الصدفية والإكزيما العصبية وحب الشباب بكثرة نتيجة للضغط العصبى.
> مشيرة إلى أن من يعانون من هذه الحالة يتم العلاج معهم عن طريق المهدئات وعرض الشخص للطبيب النفسى للحصول على جلسات نفسية، لافتة إلى أن هناك من الحالات يكون فيها فروة الرأس فارغة، ويتم علاجها ومعالجة الحالة النفسية وأحيانا يقوم الأطباء بوضع لفافات من اللزق على الأيدى حتى لا يتم نزع الشعر مرة أخرى.

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