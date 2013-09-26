أخبار عاجلة

البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. قافلة علماء الأزهر والأوقاف تغزو الأقصر لنشر تعاليم الإسلام

Google+ Print
اليوم.. قافلة علماء الأزهر والأوقاف تغزو الأقصر لنشر تعاليم الإسلام اليوم.. قافلة علماء الأزهر والأوقاف تغزو الأقصر لنشر تعاليم الإسلام

تنطلق اليوم الخميس القافلة الدعوية المشتركة بين علماء الأزهر والأوقاف، إلى محافظة الأقصر، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذى أكد أن الهدف من هذه القوافل نشر الفكر الإسلامى الصحيح محاولين الوصول به إلى كل أبناء فى مدنها وقراها وربوعها ونجوعها وكفورها إلى رجالها ونسائها وشبابها، مؤكدين على أهمية القيم والأخلاق.

ويلقى العلماء درسا مساء اليوم الخميس تحت عنوان: "توقير العالم والكبير"، فى محاولة لترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

أما خطبة الجمعة غدا فتكون حول: "الأزهر الشريف ودوره فى خدمة القضايا الشرعية والوطنية"، وذلك فى ضوء سماحة الإسلام، وسعة أفقه، والحفاظ على ثوابته، حيث لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير، مع التأكيد على أن منطلقات الأزهر فى معالجة واقعه الراهن هى منطلقات شرعية وطنية خالصة، تؤثر المصلحة العليا للوطن على أى اعتبارات أخرى.

ويترأس القافلة الشيخ محمد عبد الرازق عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم، وتضم الدكتور محمد أبو زيد الأمير عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، والدكتور سيف الدين رجب، عميد كلية الشريعة بطنطا، والدكتور محمد عبد العاطى عباس، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر. والعديد من قيادات وزارة الاوقاف والأزهر الشريف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية