اليوم.. قافلة علماء الأزهر والأوقاف تغزو الأقصر لنشر تعاليم الإسلام

تنطلق اليوم الخميس القافلة الدعوية المشتركة بين علماء الأزهر والأوقاف، إلى محافظة الأقصر، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذى أكد أن الهدف من هذه القوافل نشر الفكر الإسلامى الصحيح محاولين الوصول به إلى كل أبناء مصر فى مدنها وقراها وربوعها ونجوعها وكفورها إلى رجالها ونسائها وشبابها، مؤكدين على أهمية القيم والأخلاق.

ويلقى العلماء درسا مساء اليوم الخميس تحت عنوان: "توقير العالم والكبير"، فى محاولة لترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

أما خطبة الجمعة غدا فتكون حول: "الأزهر الشريف ودوره فى خدمة القضايا الشرعية والوطنية"، وذلك فى ضوء سماحة الإسلام، وسعة أفقه، والحفاظ على ثوابته، حيث لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير، مع التأكيد على أن منطلقات الأزهر فى معالجة واقعه الراهن هى منطلقات شرعية وطنية خالصة، تؤثر المصلحة العليا للوطن على أى اعتبارات أخرى.

ويترأس القافلة الشيخ محمد عبد الرازق عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم، وتضم الدكتور محمد أبو زيد الأمير عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، والدكتور سيف الدين رجب، عميد كلية الشريعة بطنطا، والدكتور محمد عبد العاطى عباس، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر. والعديد من قيادات وزارة الاوقاف والأزهر الشريف.