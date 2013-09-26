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إنشاء 50 وحدة سكنية لساكنى الإيواء "بالمطرية" دقهلية

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إنشاء 50 وحدة سكنية لساكنى الإيواء "بالمطرية" دقهلية إنشاء 50 وحدة سكنية لساكنى الإيواء "بالمطرية" دقهلية

عقدت محافظة الدقهلية اجتماعا برئاسة اللواء أحمد صالح الادكاوى سكرتير عام الإقليم، وبعض قيادات المحافظة، وبمشاركة مسئولى وحدة تطوير العشوائيات بالإقليم وعدد من رؤساء المدن والمراكز ومسئولى التخطيط العمرانى.

وتناول اللقاء مناقشة واستعراض خطة تطوير العشوائيات بالدقهلية، وركز على الخطة التى تم إعدادها من خلال صندوق تطوير العشوائيات لتطوير منطقة الإيواء بالمطرية، وتشمل الخطة خمسة مراحل (الوضع الراهن - خطة عمرانية - خطة زمنية - خطة مالية - اتفاقية التعاون) وتقضى الخطة بإنشاء 50 وحدة سكنية على مساحة 2550 م2 أرض أملاك دولة، لتسكين أبناء المنطقة وعددهم 168 نسمة، يعملون فى مهنة الصيد وصناعة مستلزماته، وذلك لضمان مسكن ملائم وآمن لهم وتنمية اقتصادياتهم وحماية أراضى الدولة من التعديات وإتاحة إقامة مشروعات لزيادة فرص العمل.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أن اهتمام وتوجيه المحافظ عمر الشوادفى بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لسكان المنطقة، مشيرا إلى أن قيام المحافظة من خلال أجهزتها التنفيذية للدعم والمساهمة فى تطوير معدات ومراكب ومستلزمات الصيد لسكان المنطقة، لتعزيز مهنتهم والارتقاء بمستوى معيشتهم.

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مصر 365