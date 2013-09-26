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جدو والمحمدي يصطدمان بتوتنام في كأس الرابطة

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جدو والمحمدي يصطدمان بتوتنام في كأس الرابطة جدو والمحمدي يصطدمان بتوتنام في كأس الرابطة

اصطدم هال سيتي الذي يضم الثنائي محمد ناجي "جدو" وأحمد المحمدي بتوتنام في قرعة دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كابيتال وان".

تأهل هال سيتي لدور الـ16 عندما تغلب على هيدرسفيلد تاون بهدف يوم الثلاثاء في مباراة شهدت عودة جدو للملاعب بعد غياب خمسة أشهر بسبب الإصابة، فيما سحق توتنام منافسه استون فيلا برباعية نظيفة.

سيضطر هال سيتي للعب على ملعب وايت هارت لين معقل السبيرز يوم28 أو 29 أو 30 أكتوبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين تشيلسي وأرسنال، ومباريات أخرى بين، مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي، مانشستر سيتي ونيوكاسل، ليستر سيتي وفولهام، بيرمنجام وستوك سيتي، بيرنلي ووست هام يونايتد، سندرلاند وساوثامتون، .

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