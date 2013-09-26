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إسبانيا تبدأ إجراءات ضم المهاجم البرازيلي دييجو كوستا للمنتخب

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إسبانيا تبدأ إجراءات ضم المهاجم البرازيلي دييجو كوستا للمنتخب إسبانيا تبدأ إجراءات ضم المهاجم البرازيلي دييجو كوستا للمنتخب

مدريد، (إفي): أرسل الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم استفسارا للاتحاد الدولي (فيفا) بشأن إمكانية ضم المهاجم البرازيلي دييجو كوستا، هداف أتلتيكو مدريد، الى منتخب إسبانيا.

وكان اللاعب قد أبدى موافقة شفهية على اللعب تحت قيادة مدرب "لاروخا" فيسنتي ديل بوسكي، حيث خرج من حسابات مدرب منتخب السامبا لويز فيليبي سكولاري رغم تألقه المبهر في الليجا.

وكان الاتحاد الإسباني قد خابر الفيفا شفويا بهذا الشأن في أغسطس الماضي، لكن الاخير، الذي يترأسه السويسري جوزيف بلاتر، نصح الإسبان بتقديم مذكرة رسمية، وهو ما فعله اتحاد البلد الأوروبي بحسب ما أكدته صحيفة (آس).

ولد كوستا (24 عاما) بمدينة لاجارتو البرازيلية، وقد استدعي للسيليساو مرتين خلال أربع مباريات ودية امام إيطاليا وسويسرا، ثم امام روسيا وإنجلترا، لكنه شارك لخمس دقائق فقط كبديل، كما استبعده سكولاري من المشاركة بكأس القارات.

وبحسب لوائح الفيفا فإن اللاعب الذي يملك أكثر من جنسية بإمكانه تغيير طالما لم يشارك في مباراة دولية واحدة في منافسة رسمية.

وانضم كوستا الى أتلتيكو في 2007 وهو في سن الـ18 قادما من سبورتنج براجا البرتغالي مقابل 3.5 مليون يورو، وقد أعير الى فرق سلتا فيجو وألباسيتي وبلد الوليد ورايو فايكانو، قبل أن يعود للـ"روخي بلانكوس".

ونال دييجو الجنسية الإسبانية بعد أن أدى يمين الولاء في الخامس من يوليو الماضي.

وقدم كوستا أفضل مستوياته مع أتلتيكو في الموسمين الاخيرين، حتى عوض جماهيره عن رحيل النجم الكولومبي راداميل فالكاو، ويحتل حاليا صدارة هدافي الليجا متساويا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الأول.

ويعد كوستا خيارا متميزا لتعزيز هجوم منتخب إسبانيا، بطل العالم وأوروبا، في ظل المستوى غير الثابت لرؤوس الحربة فرناندو توريس وديفيد بيا، وعدم اعتماد ديل بوسكي بشكل مستمر على البارو نجريدو وروبرتو سولدادو واستبعاد ميتشو.

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